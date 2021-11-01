備受關注的大陸《中華人民共和國個人信息保護法》11月1日起正式施行，這是大陸首部個人信息保護方面的專法，對包含個人資訊處理規則、跨境傳輸、個人資訊處理活動的權利與資訊處理者的義務、監管部門職責、罰則等進行全面規範。具體包含禁止網路平台擅自收集使用者信息、不得對個人在交易價格等交易條件上實行不合理差別待遇的「大數據殺熟」等狀況。

根據界面新聞報導，《個人信息保護法》也規定通過自動化決策方式向個人進行資訊推送、商業行銷，應提供不針對其個人特徵的選項，且須提供便捷拒絕方式。同時處理生物識別、醫療健康、金融帳戶、行蹤軌跡等敏感個資，應取得個人單獨同意。

此外，該新法也對在公共場所安裝攝影機、人臉識別設備等問題進行規範。當在公共場所安裝圖像採集、個人身份識別設備，應設置顯著提示標識；收集個人圖像、身份識別資訊也僅能用於維護公共安全目的。

同時《個人信息保護法》也對違法處理個人信息作出處罰，情節嚴重將被沒收違法所得，最高處5000萬元（人民幣，下同）或上年度營業額5％罰款，可責令停業、吊銷營業執照等，直接責任人員至高將被處罰款100萬元，及被禁止擔任董監高等職務。