韓國10月出口在連12個月揚升，並創歷史次高後，雖然10月的製造業PMI(採購經理人指數)創新低，但KOSPI還是走高。目前，大盤在2985.62點，漲14.94點或0.5%。同時，韓元貶，公債殖利率則表現不一。

三星電子漲1%，SK海力士漲3.40%，而LG化學跌0.96%，Naver漲 0.25%。

1日根據韓國官方最新數據，由於全球對韓國半導體與石化產品需求孔急，當地10月出口年增24%，達555.5億美元，並寫下單月歷史次高紀錄。

同時，韓國10月製造業PMI雖然還是在分水嶺50大關以上，但卻因為半導體短缺與供應鏈斷鏈問題，創13個月以來最低。

美元兌韓元匯價為1176.7左右，韓元貶0.69%。2021年迄今，韓元兌美元貶值約7.7%。

韓國3年期公債殖利率漲1個基本點至2.112%，而10年期的則跌7.3個基本點至2.51%。