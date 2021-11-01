英國駿懋銀行(Lloyds)周一公布調查報告顯示，英國商業信心在十月略有下降，略低於前一個月達到的疫情爆發以來最高水準。

駿懋銀行表示，其商業信心測量從前一個月的46%降到43%，儘管有能源成本上升和供應鏈問題，兩個月份都遠高於長期平均的28%。

駿懋銀行資深經濟學家Hann-Ju Ho表示，儘管成本上升和供應鏈問題持續，十月經濟樂觀情緒略有下降，但很明顯的，企業仍感覺到相對地樂觀。

而該調查結果與10月22日公布的PMI的初值數據相接近，也可能使英國央行(BoE)有足夠的理由在本周四進行升息。

升息是英國央行本周會議的現實問題，部分官員指出，英國央行在遏制能源成本短期飆升問題幾乎無能為力，這些問題也主要地助長了通膨上升；而且隨著政府結束其休假補助計畫，他們更擔心就業市場的疲軟。

英國國家統計局估計，在休假補助計畫於9月30日結束時，還有約90萬名至140萬名工人仍然部分地或完全地(無薪)休假中。

駿懋銀行估計，在10月1日至10月15日的調查中，有60%的受訪公司計畫，讓剩下的被臨時解雇的員工重新工作，而30%的公司則打算讓半數以上的員工重回工作崗位。