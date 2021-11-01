中市均立水產公司因疫情營銷受影響，白姓負責人指示員工，將早在「2020年4月24日」過期的888盒「魚卵花枝丸」，在今年2月間更換印製有效日期為「2021年3月27日」的新外包裝，將已過期1年的花枝丸「重生」，準備在網路販售。警方會同食品藥物管理署人員隔天前往稽查，查扣破損的過期包裝袋，將白男依偽造私文書、詐欺取財未遂等罪嫌起訴。

起訴書指出，位於台中沙鹿區的均立水產公司白姓負責人，明知公司銷售的888盒「魚卵花枝丸」商品，原外包裝標籤標註製造日期是2017年4月24日、有效日期是2020年4月23日，他將新外包裝袋重新印製，並貼上製造日期為2020年11月23日、有效日期為2021年3月27日的新標籤。

白男在今年2月2日晚間8時許指示不知情的員工、將已過期近1年的「魚卵花枝丸」，換裝進新標籤的外包裝內，想要透過臉書網路販售給消費者。

警方會同食品藥物管理署區管理中心人員在2月3日晚間6時許前往稽查，在公司垃圾桶內查獲破損的過期包裝、換包裝後的888盒商品及公司的出貨單、打標機、標籤紙及封膜機等證物。

白男供稱，是因受疫情影響，公司營收銳減，他為彌補虧損才指示員工更換過期商品的包裝袋。

檢察官認為，商品包裝上所登錄的有效日期為製造商表彰商品的有效期限，提供消費者辨認商品的食用期限，白男涉犯偽造私文書、詐欺取財未遂等罪嫌，將他起訴。