傅子純以為蘇晏霈想不開，跳進水池救她。（民視提供）

蘇晏霈為落水戲準備好幾條大毛巾。（民視提供）

蘇晏霈、傅子純時隔9年再度合作八點檔。（民視提供）

蘇晏霈在《黃金歲月》飾演宅女。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》演員傅子純、蘇晏霈日前到農場出外景，拍攝兩人相遇的重頭戲。這場戲耗時8個小時才完成。蘇晏霈表示不覺得時間過很快，非常專注在拍攝中，最讓她印象深刻的事，是當她脫鞋子及襪子要跳進水池，立刻踩到「黃金」，她還轉頭問旁邊的白鵝「這是你的嗎？」，讓眾人笑翻。

蘇晏霈表示前幾天都下雨，還好當天出大太陽，加上微風徐徐，旁邊還有鵝跟山羊、鴿子等動物，讓她直呼好像在度假一樣，超級愜意。傅子純表示有9年沒跟蘇晏霈合作八點檔，上次合作是兩人客串《孟婆客棧》的一小段戲，當時只覺得太少了，還沒過癮，沒想到可以在《黃金歲月》再續前緣。

傅子純表示，兩人劇中是小學同學，許久沒聯絡，沒想到意外在公園相遇，他卻誤以為蘇晏霈落水想不開，沒想到是她的寵物龜爬進水池裡，要下水搶救。傅子純笑說：「沒想到她的寵物烏龜落水，我也要下水！而且劇情一開始就開TURBO，讓我們用這麼特殊的方式相遇，還要『共浴』在大水池。」蘇晏霈一旁聽到馬上說「這叫做遇水則發」，而且也準備好要跟他泡在大浴缸，自己多備了好幾條毛巾呢。兩人也趕在天黑之前，把這場重頭戲給完成，喊話要觀眾拭目以待。