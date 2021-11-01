棒球運科訓練基地「Basepara貝思沛拉棒球學校」於10月31日在新北泰山開幕，創辦人謝秉恆表示，「Basepara」品牌概念為「Baseball」＋「Paradise」的結合，期望打造出「棒球運動者的訓練天堂」。

Basepara由科技管理背景的創辦人謝秉恆與謝長亨共同攜手領軍，率領多位運動科學專業教練打造而成。團隊研究上百篇國內外論文及研究，整合頂尖職棒教練的實戰經驗，淬煉出屬於台灣的訓練方法論，輔以IOT科技儀器進行數據化量測，並在新北泰山落地自建基地，打造台灣首座棒球科技智慧場館。

團隊的科學訓練方法整合了各種科技設備以進行數據分析，包括 : Garmin、Rapsodo、Strike、Motus、日行高速攝影等夥伴，期望建構運科軟硬體應用平台及棒球訓練生態系統。

相關數據資料經過教練團的技術查核點及動力鍊解析，則會進一步轉化為專項技術、肌力體能、生物力學、活動度優化、球路設計、運動營養、運動心理 … 等訓練學程，有效率地協助選手提升運動表現。

此外，Basepara也積極推廣基層棒球數位化發展，自行研發的VR棒球體感電競遊戲(E-SPORTS)獲獎無數並擁有台灣專利，期望讓民眾能更容易接觸棒球運動，提升運動趣味及學習成效。

執行長謝秉恆表示，棒球結合科技已是美國主流訓練模式，Basepara基地的成立讓台灣選手也能享受到與國際接軌的服務，並讓棒球訓練文化有所提升」，總教練謝長亨也說 :「相對於早期我選手時期，現在是一個講求數據科學的棒球年代，我們正在做的事，是結合運科的理論，加上我實務的經驗，還有大聯盟的技術，內化成臺灣的訓練系統，希望能帶給基層選手一些新的觀念。」