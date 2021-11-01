勞動部1日公布最新無薪假統計，這一期總計有3216家事業單位、2萬9988人實施人數，與上周相比，新增81家、1266人。勞動部官員表示，這次主要新增在住宿及餐飲業，主要與婚宴會館、大型自助吃到飽等餐廳仍待回溫有關。

勞動部1日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計3216家，實施人數2萬9988人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為4至6個月。據統計，實施人數最多的為住宿及餐飲業，有511家、1萬189人，其次為支援服務業，有1295家、8383人，第三則是批發及零售業有568家、3380人。

勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，新增最多的產業為住宿及餐飲業，主要是有關於婚宴會館、大型自助吧的餐飲業者，中央流行疫情指揮中心已經陸續解封各行業，新人舉辦婚宴、或大型宴會還需要一段時間的籌備與規劃，無法在短期內立刻恢復，民眾在疫情間維持的外帶消費習慣也需要時間改變。

黃維琛說，隨著陸續解封、疫情趨緩，目前振興五倍券也上路了，接下來應該能慢慢恢復疫情前的狀況，而且據事業單位的回報狀況來看，實施減班休息的時間已從一周3至4天減少為一周2至3天，預期這狀況會慢慢趨緩。