四大公投將在年底舉行投票，不過，藍委李貴敏表示，民進黨面對民意反彈，只會用恐嚇的方式來反對公投，這是因為民進黨政府已經沒有任何邏輯可以合理化他們反對公投的訴求；李直言，民進黨現在每個政策，都沒法解決台灣的問題，最終後果卻由全民承擔，這太離譜了。

李貴敏今（11月1日）在臉書發文表示，憲法說的很清楚，公投本來就是人民的創制複決權，不就是因為民進黨政府忽視民意，完全無視人民感受，民意強烈反彈，今天才有民團執行憲法賦予的權利？所以民進黨狂打恐嚇牌，反對四大公投，說反萊豬就進不了CPTPP、通過藻礁公投就會缺電，每個東西都是用恐嚇的方式，因為民進黨政府已經沒有任何邏輯可以合理化他們的主張和反對公投的訴求。

民進黨執政這麼久，李貴敏直言，但還像在野黨一樣，只會批評，沒有任何建設，以萊豬公投為例，民進黨政府硬把萊豬跟美豬劃上等號，試圖抹黑在野黨、恐嚇民眾，事實上，根本沒有人主張反對美豬。

此外，李貴敏指出，又如春節將屆，預料將出現台商與僑胞返台潮，但她質詢衛福部長陳時中該如何解決，陳卻稱「防疫旅館絕對不夠」？那要官員是幹什麼的；疫苗問題也是，疫苗缺口資訊不公開就不公開，審預算的時候內容不提供還說是機密，難道要立委閉著眼睛通過嗎？

李貴敏批評，民進黨的話講得很漂亮，講得很好聽，大內外宣、小編都很好，口號喊得很響亮，但逐一去檢視，每一個主張，每一個政策，根本沒辦法解決台灣的問題，只是話術和創造問題，最終後果卻由全民承擔，這也太離譜了吧！