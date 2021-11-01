日本眾議院大選昨天落幕，執政的自民黨席次雖略減，仍掌握國會「絕對安定多數」。日本政府與執政黨最快可能在10日召集「特別國會」，首相岸田文雄將被選為第101任首相。

特別國會指的是眾議院解散進行選舉後所召開的會議。日本憲法規定，從眾議院被解散後所進行的選舉日起，30天內必須召開特別國會。

日本經濟新聞報導，日本政府與執政黨預計最快10日召集「特別國會」，舉行「首相指名選舉」；岸田將在被指名為第101任首相後，立即展開組閣。

岸田10月剛被指名為第100任首相並組閣上路，距離新閣再上路相距不過一個月；基於自民黨已在眾議院大選取得「絕對安定多數」，原則上原內閣閣員將續任。

自民黨在本屆眾議院大選獲得「絕對安定多數」的261席，岸田已開始新內閣上路的準備工作，並將盡速提出防疫與經濟振興政策。

眾議院大選昨天晚間8時（台灣時間7時）投票截止隨即開票，今天465個席次都已完成開票，自民黨總計拿下261席，雖然相較選前掉了15席，但仍可以獨占眾議院常設委員會所有委員長（因在各委員會都掌握逾半數席次），維持可順利審議法案及預算案的能力。

岸田今天上午談到選舉結果時說，能在這場「選擇政權的選舉」中確保執政黨過半數席次，是非常重要的成果，將讓執政及國會運作確實順利進行。

自民黨幹事長甘利明在單一選區輸掉席次後堅辭幹事長，自民黨總裁（黨主席）岸田將在跟甘利明商談後決定如何安排。

岸田說，會好好跟甘利明談，「最後由我來決定」。甘利明昨天晚間接受電視台訪問時說，個人進退全交由岸田安排。

另外，跟自民黨聯合執政的公明黨，在這場選戰共拿下32席，較選前增加3席。岸田今天將跟公明黨代表（黨主席）山口那津男會談，確認雙方將繼續聯合執政。