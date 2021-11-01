針對國內缺工，勞動部已規劃透過「積分制」來決定移工入境台灣的優先順序，積分制的評估包括移工有否施打疫苗、來源國疫情穩定程度，以及雇主提供防疫與宿舍等3項目，積分高即可以優先入境我國，開放名額將配合指揮中心每周釋出的集中檢疫所床位而定。（截取自國會直播頻道）

隨著全球疫情趨緩，然而境管未鬆，外籍移工仍無法入境，國內缺工亟待解決，勞動部今(1)日透露，根據勞動部規畫，移工入境將採「積分制」作為優先入境資格，積分項目包含移工是否接種疫苗、來源國疫情、雇主防疫措施等，上述方案已提交中央流行疫情指揮中心待核定，預計11月底前可重啟移工入境。

勞動部官員今日於立法院社福及衛環委員會列席報告業務概況，多位立委關心國內缺工現況，詢問何時會重啟移工入境，勞動部長許銘春表示，目前已有專案朝向開放來規劃，開放包含國內及國外的整備，勞動部也已和衛福部協調，將預留1700張集中檢疫的床位給移工，來源國的移工防疫將透過駐外單位驗證。

勞動力發展署長蔡孟良受訪表示，勞動部已規劃透過「積分制」來決定移工入境台灣的優先順序，積分制的評估包括移工有否施打疫苗、來源國疫情穩定程度，以及雇主提供防疫與宿舍等3項目，積分高即可以優先入境我國，開放名額將配合指揮中心每周釋出的集中檢疫所床位而定。

蔡孟良解釋，住宿方面，雇主若提供單人套房、雙人房有獨立衛浴的話，積分也就高，反之積分就低，也因為產業類移工和家事類移工住宿性質不同，積分會分開評估。

若集中檢疫所床位有限怎麼辦？蔡孟良說，積分若相同，就看誰先拿到簽證，而疫苗的施打以及入境前的PCR檢測認證，將由當地外館來協助。至於接種哪些疫苗可入境我國，這部分將由指揮中心來公布，開放的計畫也已提交指揮中心待核定，預計11月底前可重啟移工入境。