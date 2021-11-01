主持人鏝鏝（右起）與悠遊卡總經理邱昱凱、北市副市長黃珊珊、產業局長林崇傑、市場處長陳庭輝。（張穎齊攝）

北市產業發展局1日舉辦「2021台北夜市打牙祭」記者會，現場展示公館、寧夏、延三、士林、廣州街、華西街、艋舺、梧州街、西昌街、雙城、南機場等11處夜市美食，並邀請民眾投票自己最愛的美食，完成投票就有機會獲得iPhone13。北市副市長黃珊珊則挑艋舺夜市「帥哥果汁吧」的酪梨牛奶，並自曝已戒咖啡6年的癮，健康養生。

記者會現場，主持人鏝鏝請黃珊珊、悠遊卡總經理邱昱凱、產業局長林崇傑、市場處長陳庭輝選出自己的最喜歡的美食，黃珊珊選出酪梨牛奶，並說現在喝飲料是喝營養健康的，咖啡當然也很健康，但任何東西都別太過量，對心血管是好的，但她以前喝太多，提醒年輕朋友，別以為年輕就可虛耗體力，仍要保養。

今年5月國內疫情爆發，嚴重影響夜市攤商的經營，近日疫情逐漸趨緩，北市府為讓社會大眾能夠更安心地來逛夜市，今年再度推出網路票選活動，此次採2階段評比，第1階段由祕密客評選各大夜市前3名，再進入第2階段網路人氣票選，開放全民為自己最愛的夜市美食投票應援，加總2階段分數最終選出「2021台北夜市美食指南 TOP 10」。

產業局說，1至28日每日皆能以臉書帳號登入到指定網站完成投票，每投票1次即可獲得1次抽獎機會，完成投票就有機會獲得iPhone13、SONY耳機、Switch、美食兌換券等多項好禮。

另外在活動期間，民眾前往此次參與臺北夜市打牙祭的11處夜市，使用悠遊付單筆消費滿50元即可獲得「現金回饋金15元」，每人限領2張；於下一筆消費滿50元時即可折抵，限量1萬份。且活動期間消費者只要在11處夜市內裝有悠遊付的活動店家使用悠遊付消費，不限消費金額即可享有100元回饋金抽獎資格，共抽200名。

產業局說，同時首次推出「台北夜市指南」，結合11處夜市、慈聖宮美食街、晴光市場及民生西路45巷和民族東路410巷攤集場等，推出5大輕旅行路線及五大路線AR濾鏡體驗，民眾於指定臉書完成濾鏡拍照上傳指定貼文，就有機會週週抽iPad。

黃珊珊表示，歡迎市民朋友透過假日休閒時間，來幫自己規畫一場小旅行，邊玩、邊吃還有機會可以抽大獎，使用悠遊付消費還可以免費獲得現金回饋券。