BRON REVERSE SLAM 🤯 pic.twitter.com/9mCtXvka86 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 1 2021

眼見「甜瓜」安森尼一心想要棒打老東家，湖人三巨頭也乖乖看他表演！安森尼1日投進5顆三分球，貢獻全場最高23分，外加3籃板、2抄截、4火鍋，協助湖人95比85射落火箭，搶下最近5戰當中第4勝，目前4勝3敗，勝率也首次過半。

面對3年前只讓他打了10場例行賽，就以不符戰力為由釋出，造成他曾一度乏人問津差點退休的火箭，安森尼首節一換上場，隨即連進兩顆三分球，幫助湖人擴大領先差距，更在上半場投進4顆三分球、獨拿14分，擺明就想一吐悶氣。

上半場打完，湖人54比35領先火箭，下半場也持續保持領先，湖人末節一開始更打出9比2小高潮，其中安森尼包辦5分，轉眼擴大領先到28分，不過火箭開始反撲，一度縮小差距到10分，幸好湖人馬上換回主力，及時穩住場上局面。

除了交給安森尼表演復仇戲碼，湖人三巨頭也各有發揮，韋斯布魯克20分、9助攻與8籃板，安森尼戴維斯16分、13助攻，詹姆斯15分、8助攻、7籃板及4抄截；火箭以艾瑞克戈登17分最高，伍德也有16分、13籃板，凱文波特13分。