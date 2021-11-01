市長盧秀燕1日前往工區視察展覽棟第一階段屋頂桁架吊裝作業，親手安裝屋頂桁架螺栓，肯定施工品質並感謝工程團隊辛勞。（盧金足攝）

挺做工的人，市長盧秀燕肯定施工品質並感謝工程團隊辛勞，九十度彎腰鞠躬表達謝意。（盧金足攝）

台中國際會展中心工程目前穩定進行，去年底進度約19％，截至今年10月進度已將近31％、預計年底可達40.49％，主體結構工程預計2023年完工、整體工程預估2024年完工，2025年可正式營運。（盧金足攝）

市長盧秀燕1日前往工區視察展覽棟第一階段屋頂桁架吊裝作業，親手安裝屋頂桁架螺栓，肯定施工品質並感謝工程團隊辛勞。（盧金足攝）

台中國際會展中心2019年3月開工，今年10月進度近31％、預計年底可達40.49％，市長盧秀燕1日前往工區視察展覽棟第一階段屋頂桁架吊裝作業，親手安裝屋頂桁架螺栓，肯定施工品質並感謝工程團隊辛勞，面對近來工資、人力雙漲，是否對工程造成衝擊？這是公共工程全台可能遇到建材調漲、人力減少風暴，市府及早因應。

盧秀燕上任後開工的台中國際會展中心、台中巨蛋、綠美圖等三大工程，其中會展中心備受產業界期待，連營運廿多年的台北世貿也來台中國際會展中心考察。

台中國際會展中心是全台屋頂曲面最複雜、使用最多空間桁架的會展中心，屋頂為簡潔的曲面天際線，猶如一張輕巧的魔毯，目前工程推進中。

盧秀表示，台中要成為國際大城市，就要有大型會展場館，而台中國際會展中心是市民等了20年的領航重大建設，前年開工，預計後年完成主體工程，接著進行內裝，預計2025年開幕營運。

台中國際會展中心對於台中產品銷售、展覽、接單及經濟發展非常重要，是中部第一個大型國際會展中心，期盼工程順利進行。

她強調，要讓開不了工的在她任內開工，除了台中國際會展中心，綠美圖也在她任內開工，是結合圖書館及美術館的建築；巨蛋也是台中重大建設，預計明年開工。市府會持續緊盯工程進度及品質，並與民間通力合作，一起為台中拼經濟。

建設局長陳大田指出，台中國際會展中心位於中央公園北側，預算約76億元，目前工程進度約32％，建築規模為地下2層、地上5層的鋼骨鋼筋混凝土構造，設計以一棵大樹在公園草坪上，搖曳著枝幹，並以「TREE GATE」大樹之門姿態作為入口意象，顯示會展中心之於中央公園的重要性。

陳大田表示，工程為呈現出優雅的曲面屋頂，施工團隊從規畫階段即擬定桁架構件分割、製造、運輸、組裝、吊裝工序等相關計畫，以軟體模擬吊裝行為與數據後再回饋至施工圖說，進行預拱調整，廠製後每一桁架構件須將檢驗尺寸回饋工地安裝團隊，供後續吊裝精密量測與調整，方能完成極具特色的大曲面造型屋頂桁架。

台中國際會展中心完工後將可提供2360個展覽攤位及2200席的大型國際會議廳，透過會展中心舉辦國際性展覽及會議論壇，將可帶動中部軟體、科學及工業三大園區的發展，吸引國內外企業進駐，實現市府「富市台中，新好生活」城市願景圖。

建設局表示，台中國際會展中心自開工以來，已榮獲公共工程廉能透明獎、金安心獎及金石獎肯定，感謝施工團隊及第一線同仁努力克服疫情考驗，在缺工、缺料的情況下，仍堅守崗位推動工程，盼團隊秉持高效率、高品質、零職災、零工安、零事故的五大基礎目標，遵守相關規定並確實掌控工程進度。

今日包括盧秀燕、祕書長黃崇典、陳大田、經發局長張峯源、都發局長黃文彬、地政局長吳存金等人均出席關心台中國際會展中心工程進度。