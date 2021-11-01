JKF女郎雲嫣擁有精緻五官和兇猛身材，因為撞臉李毓芬被封為「D奶李毓芬」，由於時常在IG曬出辣照，也吸引了將近34萬名粉絲追蹤，日前適逢萬聖節，雲嫣也搭上《魷魚遊戲》熱潮，扮成劇中穿著紅色工作服的士兵，然而布料超少的設計卻讓網友看得血脈賁張。

雲嫣日前曬出Cosplay辣照，只見她身穿紅色上衣和真理褲，將整件衣服的領口和下擺處綁起，露出不科學的纖細腰身和渾圓南半球，她將真理褲拉下一邊，裡面的粉色丁字褲一覽無疑，性感S曲線超惹火，雲嫣對著鏡頭俏皮吐舌，也在文中笑道：「魷魚遊戲，小雲同學報到」。

貼文一出，引來2.1萬網友按讚，不少網友紛紛直呼：「這南半球的部分⋯」、「超正超辣」、「斯勾伊」、「好辣呀」、「喜歡好辣喔」、「炸街辣妹」、「太魔鬼身材了啦」、「性感辣妹」、「大膽，香艶」、「雲嫣太辣了」、「懂解放」、「很棒的南半球」、「真迷人」、「哇噻，還刻意脫褲子」。

事實上，雲嫣曾在紐西蘭、英國遊學，除了擔任模特而外，也因為熱愛檔車，私下還會去車展、車聚，「我其實還會騎檔車，高中的時候就偷買過一台檔車，好在爸爸也喜歡騎車，所以沒有打我。」不僅如此，她還經營代購副業，所有流程都一手包辦，還被封為「代購小公主」。