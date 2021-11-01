全聯這間被超市耽誤的烘焙店又推出新品，此次與比利時有近百年歷史的果醬精品品牌愛迪亞Aldia合作，推出口袋吐司系列新作－雙莓口袋吐司，以甜菜根染色的粉嫩外皮，療癒系早餐全台供應。

全聯旗下烘焙品牌Read Bread，優勢平價、不斷推新口味，近期Read Bread吐司系列除了雞蛋沙拉與鮪魚沙拉口味，再添生力軍－雙莓口袋吐司，以獨特的長條日式超含水吐司，包裹比利時愛迪亞Aldia藍莓果餡、草莓果餡，小包裝小份量，不必自己抹果醬，隨手拿取就能食用超方便，非常適合忙碌的上班族與學生族群。

比利時果醬精品品牌愛迪亞Aldia創立於西元1927年，距今已有近百年的歷史，愛迪亞Aldia以獨家的專業無菌包裝技術領先業界，為國際五星飯店、米其林餐廳與頂級烘焙坊提供高品質水果餡、果泥與果醬，在飲品、冰淇淋、糕點夾餡或是甜點裝飾都能發現愛迪亞Aldia產品的蹤跡。