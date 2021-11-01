烏克蘭名模瑞莎近年花費不少心力，積極培育台灣韻律體操人才，5月遭人匿名爆料空降、搶功、搶學生等多項罪名，雖然最後還給她清白，依舊發長文點出台灣韻律體操界不合理之處，如今全國韻律體操錦標賽剛結束，她踢爆場地竟沒有鋪設任何軟墊，絲毫沒有考量到選手們的安全。

瑞莎表示很愛台灣也很愛韻律體操，希望台灣選手成績越來越好，但很多狀況仍不為人知，雖然PO文會讓某些人更生氣，但為了做對的事決定勇敢說出來，像是參加110年全國賽的選手快300人，沒想到只有40-45秒試比賽場地，但韻律體操整套時間需要90秒，加上同時場上非常多人，可說是相當危險，沒想到有孩子練習完後躺著不動，接著開始掉眼淚，這才發現地毯下沒鋪任何軟墊，發現後立刻調整一些動作，強調「小朋友安全最重要」。

接著提到打分數的問題，瑞莎表示國外算法和台灣不同，因此跟這個月要參加的國際賽分數差4-5分，也疑惑要以台灣還是國外規則為主，至於挑選裁判的部分，裡面有好多人都是曾在網路抹黑她們的人，質疑這些人是否能把分數公平判給孩子，更提到在台灣當裁判日薪約1600元， 由於一年沒幾場比賽，導致沒人想當裁判，多半是由教練們兼職，但都有自己帶的隊伍，能否公平打分數也是問題之一。

此外，瑞莎拿到比賽手冊，發現原本報名的教練，最後卻變成別人的名字，坦言真的無法理解，雖然還有很多未浮上檯面的事，但她認為台灣是個自由、人民有聲音的地方，相信這些缺失未來都能改變，也希望所有人能給予建議，因為真的很想為台灣努力加油。