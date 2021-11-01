77歲資深女星王滿嬌出道多年，活躍於電視劇和電影，是觀眾相當熟悉的面孔，被封「國民阿嬤」。近日，她在臉書自爆罹患腿疾，行動受到限制，硬撐10天終於發文求助。

王滿嬌上月13日發文表示：「拍戲期間因坐太久椅子大理石，卻傷到大腿肌肉，兩天無法入睡站立，痠、疼、麻似脂肪皮下脂肪發炎，又不知要看那科醫師，只好冰敷兩天，今天再熱敷看是否會好些！」過了10天，她不堪疾病所苦，在臉書發文求救：「誰能告訴我，我的腿得了梨狀肌腱炎，已經十天了，打針吃藥都不見好轉！怎麼辦！好痛苦！」

許多圈內好友和網友紛紛留言推薦醫師和舒緩的方法，王滿嬌聽從建議，到北市內湖區某診所就醫，身體不適終於減輕，在臉書報平安：「太多朋友給予我信息！謝謝你們，好心慰，心情好多，疼痛就少了，謝謝！」

根據《康健雜誌》報導，梨狀肌症候群會出現臀部深處疼痛、腿麻和腳麻等神經壓迫症狀，常出現在久坐族、習慣翹腳者或運動量暴增的運動員身上，椅子過硬也可能罹患此病。

王滿嬌曾有段婚姻，但導演丈夫余漢祥20多年前離世，留下她與一對子女。根據《自由時報》報導，王滿嬌曾遇過生死關頭，2014年莫名吐血，送醫照胃鏡都沒結果，還挨了400多針，家人一度收到病危通知，幸好最後才發現是因吞藥時沒服用開水，導致膠囊黏住胃壁出血，最後化險為夷，算是不幸中的大幸。