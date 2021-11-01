華爾街知名大多頭預期今年底美股將出現「融漲」（melt-up）現象，而明年可能反轉走跌，修正幅度恐達到10%。

富國證券股票策略部門主管哈維（Chris Harvey）預期到2021年底標普500指數將上看4825點，但他在接受媒體訪問時表示，他雖預期美股將在年底勁揚，但預期美股將在2022年開始下跌。

他表示：「你們將把股票帶到他們無以為繼的高點，我們將看到股市『融漲』，我們將把股票帶到基本面和估值都無法支撐的高點」。

上周五道瓊指數、標普500指數和那斯達克指數同步創下歷史收盤新高。標普500指數周線上漲1.3%，收在4605.38點，連漲第4周，並創下4月以來維持最長的升勢；其月線收漲6.9%，創下2020年11月以來最大單月漲幅。

道瓊指數周線漲0.4%，月線收漲5.8%，創下3月來最大單月漲幅。

那斯達克指數周線上揚2.7%，連續第4周收高；月線大漲7.3%，亦創下2020年11月以來最佳單月表現。

哈維表示，我們從很多散戶和投資人那裡看到的是，他們覺得市場此時「牢不可破」。我們是有幾次拉回。走勢是有些彎折，但從未「破局」，這使「害怕錯失」（FOMO）行情達到另一個層次，也使投資信心達到一定程度。

哈維表示，強勁的經濟基本面、優於預期的業績、低廉的資金成本和場邊等待的大量現金，是推動美股持續走高的動力，「牛市已經到了尾聲，現在來到不合理變得合理的階段，你沒料想到會發生的事情會發生，而且很可能發生」。

哈維認為，包括銀行在內的「動能股」將成為年底推升美股的主力，他形容金融股為「不動聲色的領導者」，將從聯準會的縮減購債計畫獲得上漲動能。「這將使利率面臨上漲壓力，對銀行有利，，我們想買有用的東西，不想抄底撈便宜貨，我們不想買進殘缺的行情」。

哈維預估美股的融漲行情將持續3到6個月，到明年第二季，聯準會的政策立場可能更加偏向鷹派、經濟增長可能持續減速，以及國會中期選舉的不確定性將開始變成美股的阻力，可能使美股陷入10% 的修正。「我討厭這個說法，但無論如何我還是得這麼告訴你，『5月脫手，然後走人』，就這樣」。

目前就提出明年的標普500指數目標價位，對金融公司而言仍為時過早。但哈維認為明年標普500指數可能落在4715點。而較為偏多的預測則包括瑞士信貸的Jonathan Golub，他預期標普500指數明年將站上5000點大關。