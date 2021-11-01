立冬將至，因應消費者對濃郁系口味商品需求攀升，「全家」（5903）首次攜手日式定食第一品牌「大戶屋」，以店內招牌醬料黑醋醬、鹽麴、味噌為元素，開發季節限定的鍋物、便當、湯麵等鮮食，除了早中晚三餐，還有人氣甜點黑糖蕨餅，更因應宅居自煮需求推出冷凍料理包，線上線下共推出10款。

除此之外，「全家」再度與社企夥伴「鮮乳坊」攜手，將安心鮮乳入料，製成泡芙、麵包、饅頭、甜點等商品，更首次跨界鹹食「海鮮明太子風奶香義大利麵」，總共推出多達8款的系列商品，期帶動相關商品成長1～2成。

全家便利商店鮮食一部部長黃正田表示，「全家」長期與不同餐飲業者合作推出聯名鮮食，以多元的商品種類，及不受時間、地點方便購買的管道，受到消費者青睞，所推出聯名鮮食皆帶動相關品群業績成長1～2成。看好「大戶屋」為日式定食第一品牌，且擁有眾多忠實鐵粉，攜手耗時半年研發，選用日本直輸的獨家醬料黑醋醬、鹽麴、八丁味噌為元素，開發出7款跨品類鮮食，以及線上3款冷凍料理包，讓喜愛大戶屋的民眾24小時都可享用到最道地的日式家常美味。