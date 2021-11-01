一名女網友表示，近日早上遛狗時經常碰到一名國中生，永遠穿著不合尺寸的衣服，且全身髒兮兮，他有6個兄弟姊妹，最小才幾個月大，這令原PO聽完傻眼，「沒有人說窮不能生孩子，但是完全沒計畫就一直生，是對的嗎？」

原PO日前於臉書社團《爆廢公社二館》指出，最近早上遛狗常會碰到一名上課遲到的國中生，「這孩子算是我看著長大的」，他小學時，都是他帶著弟弟妹妹去上課，孩子們的衣服永遠不符合尺寸，全身也都髒兮兮。

原PO說，和國中生聊天時才知道，他的父母共生了7個孩子，年紀最小的才幾個月大，父母也都是年輕人，她進一步追問為什麼每天上課都遲到時，對方表示自己不喜歡上學，這令原PO相當無言，並猜測他在學校應該沒有朋友。

原PO看著國中生的外型，坦言真的好想帶他去剪頭髮，「但這又不是我能管，也幫不了什麼忙，我相信這孩子的未來也不會太美好，連營養午餐都繳不出來的人，怎麼會有勇氣生小孩？」

原PO透露，曾看過社區領低收入戶、養育5個孩子的媽媽，有錢就去超商買菸酒和一堆零食，社區有善心人士要送她東西，還會挑三揀四，「身邊就是有很多這種人，值得同情嗎？沒有人說窮不能生孩子，但是完全沒計畫就ㄧ直生，是對的嗎？」

她認為，台灣的低收入戶制度，讓孩子的學費、營養午餐及健保全免，每個月還有租屋津貼和生活補助金，「但這是要你們毫無顧忌的生孩子嗎？」原PO憤怒地說，身為納稅人，當然很不高興，一直都小心翼翼地過日子，但這些人卻什麼都不用做，呼籲政府應該要讓他們節育，「這些孩子不僅無法得到好的教育和照顧，未來是否又和他們的父母一樣，生活模式一再的複製再複製？」

貼文曝光後，引發網友熱烈迴響，「真的生小孩要有經濟基礎，沒經濟基礎生下來的小孩大部分都過得很辛苦」、「認同啊！沒錢不要生，如果真的連吃飯都有問題，到底生了幹嘛，還狂生的就很可惡」、「養一個就累的要死了！啊沒錢的一口氣生5、6個，也太傻眼了」；但也有人不認同，「妳沒有資格去批評一個小孩的未來」、「孩子是無辜的，沒有選擇父母的權利」。

★《中時新聞網》提醒您：飲酒過量有害身體健康

★《中時新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒

★《中時新聞網》關心您！吸菸有害健康，戒菸專線：0800-636363