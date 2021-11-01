新黨台北市議員侯漢廷1日向市府提案，為彰顯台灣民主自由、多元包容，將蔡英文總統的「四個堅持」全文張貼或懸掛在市府及議會門口，藍綠議員認為太過威權且與市政無關，最後因無法讓多數議員認同，提案遭暫擱，侯漢廷則表示，對議會缺乏台灣價值感到遺憾。

議會民政委員會今早審查議員提案，侯漢廷提案指出，有鑑於民進黨主席蔡英文「四個堅持」至為重要、石破天驚，必須時時提醒市府與市民不能忘記，請在蔡總統任內於台北市政府及市議會門口懸掛四個堅持全文，彰顯台灣民主自由、多元包容。

侯漢廷說，先前民進黨議員簡舒培要求市長柯文哲在議會背誦「四個堅持」竟然做不到，實在不應該，委員會今有3位民進黨議員及1名國民黨議員，想必在多數狀態下大家都具有台灣價值，也支持蔡總統希望把「四個堅持」張貼、宣揚出去，誰暫擱誰就是中共同路人，市府也應該好好反省，為什麼柯文哲不願覆述四個堅持，張貼、懸掛直到蔡總統卸任，市府若認為有顧慮，貼在市長室或議會議事廳也是可接受方案。

市府祕書長陳志銘表示，蔡總統「四個堅持」應該是全台灣人民大部分已經有認同，看議會決議再看怎麼處理。

國民黨議員游淑慧指出，雖然侯漢廷先貼了標籤稱誰反對就是沒有台灣價值，但她仍要反對，也不怕被標籤，光是在議會殿堂要求首長做政治表態，已經是威權行為，若再把語錄張貼在辦公大樓，跟毛語錄有什麼兩樣，反對像這樣的威權象徵，雖然說現在已經沒什麼言論自由，但這樣也太誇張，「我是台灣人」，但還是反對。

民進黨議員許家蓓說，提案還是要跟市政有關；同黨議員陳慈慧認為，好像回到威權復辟時代，和公共議題與利益無關，應該統整其他議員意見。

最後，委員會召集人、民進黨議員張茂楠說，該案無法達到多數議員認同，暫擱提案。

侯漢廷則不滿強調，對於民進黨議員都不支持感到難過，這是民進黨議員在議會質詢的題目，怎麼會與市政無關？對議會缺乏台灣價值感到遺憾。