世界大賽G5打得高潮迭起，太空人投手「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)同時重演一個暌違百年的鏡頭：投手在世界大賽代打敲安。身為投手，又是在世界大賽的背水一戰，太空人總教練貝克(Dusty Baker)大膽地把代打重任交給葛倫基，果然葛倫基真的擊出了安打。這是1923年世界大賽以來首見，距今98年前。

4局上太空人落後1分，因為是國聯主場（投手必須打擊），輪到中繼投手賈西亞(Yimi Garcia)打擊，葛倫基今日休兵不能投球，貝克就讓葛倫基代打。勇士投手查維茲(Jesse Chavez)第一顆切球鑽進好球帶，葛倫基沒出棒。接著第2球是偏外角的沉球，葛倫基出棒推打成右外野的平飛安打！這一球初速為時速105.9英里，是前4局太空人擊出最強勁的一球，換言之葛倫基打個正著，是他的真本事。

葛倫基生涯早期在美聯的皇家隊，轉到國聯的道奇、響尾蛇之後被發掘打擊的才能，兩度獲選銀棒獎。第一年獲獎時（2013年）葛倫基在72打席繳出驚人的0.328打擊率，上壘率是可怕的0.409。他2019年在響尾蛇留下0.271打擊率，第二度獲選銀棒獎，隨後就轉到美聯的太空人，當然也就不需要打擊了。

世界大賽G4，葛倫基登板先發並且擊出安打，如果大聯盟明年實行「全面DH制度」，葛倫基將會是最後一位以國聯舊賽制擊出安打的投手。除了1座投手賽揚獎，葛倫基還拿了6次金手套獎，可以說他是一個歷來罕見的全才型球員。