黃鴻升（小鬼）猝逝一年多，他所屬的滾石唱片與其經紀人決定以 PartyOn 虛擬音樂平台呈現互動式線上虛擬展覽，邀請親友及歌迷在他生日11／28這特別的日子一起來懷念他。預計自11月26日起開放「黃鴻升線上虛擬展 Aliens Journey - 把不可能變可能」，打造虛擬空間並復刻小鬼的Avatar化身，讓參展者免費透過線上互動式體驗，重溫與小鬼的回憶。

展覽將分為4大篇章，以小鬼的作品故事和人生哲理貫串其中，透過VR音樂平台技術結合視覺與聽覺互動，讓觀者透過載具進行體驗，回顧他的作品及重要時刻。

此次線上虛擬展，經紀人也提供小鬼生前因工作需求而製作的珍貴3D建模檔案，經數位技術處理，將在展覽中以全身虛擬化身重現大家懷念的小鬼。而他獨有的「小鬼」樣式簽名檔案，也將化身成3D虛擬精靈爲紀念展揭開序幕。展覽亦設有開放投稿、留言的虛擬分享牆，歌迷粉絲將能發送宇宙訊息給黃鴻升，傳遞心中的想念。

「黃鴻升線上虛擬展 Aliens Journey - 把不可能變可能」自11／26起在「PartyOn」虛擬音樂平台展出。民眾僅須負擔基本運費，即可租借VR載具設備，進行3D互動式展覽體驗；亦可選擇使用自有的手機、平板觀展。而本次展覽紀念商品「Alien’s Journey展覽特製收藏組」香氛組合，將從11月2日中午12點起開賣。