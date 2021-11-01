花蓮「2021年客鼓鳴心光彩拔仔庄」系列活動，其中12場次的「客家小旅行」，帶領不少遊客體驗瑞穗鄉的客庄風情。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮「2021年客鼓鳴心光彩拔仔庄」系列活動，其中假日市集進駐各式客家特色靚染布文創商品及拔仔庄特有點心，帶給地方小農觀光商機。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮「2021年客鼓鳴心光彩拔仔庄」日前甫圓滿結束，縣府客家事務處估計，此次活動更替地方帶來約1千多萬元的經濟產值，令業者笑得合不攏嘴。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

「客鼓鳴心鼓王爭霸戰」是客庄12大節慶之一，每年暑假均替花蓮創下觀光佳績，今年疫情影響，縣府忍痛停辦，隨著疫情趨緩，延至10月辦理，並於瑞穗鄉百年歷史的富源保安宮前廣場安排陸上水舞秀，連辦12梯次客庄小旅行，活動日前甫結束，吸引1萬2000多人次，參與，更替地方帶來逾1000萬元經濟產值，業者笑得合不攏嘴，縣府也與遊客相約明年「正來尞（再來參加)」！

「拔仔庄」為現在花蓮瑞穗鄉富源村、富民村與富興村一帶，「2021年客鼓鳴心光彩拔仔庄」主場在富源保安宮辦理，客家事務處長彭偉族解釋，保安宮有133年歷史，是花蓮最早的城隍廟，是當地信仰中心，而「客鼓鳴心鼓王爭霸戰」已連辦超過20年，7年前由縣府接手。今年因疫情停辦，隨疫情趨緩，改辦理陸上水舞秀及客庄小旅行，並延期至花東縱谷台灣欒樹秋末盛開季節辦理，希望能讓遊客就近欣賞到客庄風情。

「客家小旅行」在10月的每周末辦理，共12場次，帶來觀光人潮，大幅促進當地小農攤商經濟活動。彭說，小旅行除帶領遊客體驗客家染布DIY，乘坐富興小火車，還帶大家參觀當地居民的信仰中心、花蓮第一座城隍廟，藉以了解當地的客家文化。

彭偉族接著說，今年活動最特別的是在保安宮前廣場展演水舞秀，是花蓮地區創舉，加上原住民、客家團體才藝表演、街頭藝人等各式精彩表演，吸引大批外地遊客前來駐足欣賞，替夜晚寧靜的客庄帶來熱鬧氣氛。而假日市集進駐各式客家特色靚染布文創商品及拔仔庄特有點心，也帶給地方小農觀光商機，其中拔仔庄九哥花生糖等攤位熱賣滾滾，甚至還來不及補貨。

光彩拔仔庄系列活動，日前也在遊客熱情掌聲中圓滿結束，客家事務處粗估，參與此次活動約1萬2千多人次，更替地方帶來約1千多萬元的經濟產值，讓當地不少受疫情影響的業者看見觀光曙光，而縣府也與遊客相約明年見。