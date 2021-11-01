T1 LEAGUE桃園雲豹職業籃球隊，自10月30日起於官方IG及FB社群舉辦吉祥物命名活動，選擇以台灣原生種的雲豹為吉祥物，除了展現球員們能像雲豹般動作敏捷、性格兇悍之外，也呼應著球隊精準、迅速之球風。本次邀請球迷們一起發揮獨特想像力，活動上線短短兩天，即吸引近千名球迷來角逐，提供各種語言、諧音梗，還有結合籃球特色的創意命名。

目前投稿名字中，許多以「豹」的諧音作為發想，例如「豹吉」、「豹衝」、「豹隊仔」以及「捷豹」等等。知名主播林奕雯、詹可旬也紛紛祭出諧音「海布萊坎豹」(還不來看爆)、「萊抱豹」(來抱抱)等名字，其他如結合桃園在地的「桃豹」、「T豹」(T1的豹，Taoyuan的豹) 皆廣受好評，競爭意味相當濃厚，但以按讚數觀察，目前以雲豹排灣族語命名的「利庫Likul」最受網友青睞。

其他想參加的球迷，只要追蹤桃園雲豹官方社群帳號，於貼文底下簡述命名含義並轉發分享，有機會獲贈桃園雲豹周邊商品及開幕戰門票等好禮。

這次吉祥物命名活動時間，從即日起至7日晚上22點為止，決選名單將在9日公布，最終成果發表則在15日，命名獲選者可獲得桃園雲豹新球季開幕戰兩張。