中原大學新創企業普瑞博生技，師生創業將登錄興櫃。(中原大學提供／呂筱蟬桃園傳真)

中原大學化工系特聘教授兼薄膜技術研發中心主任張雍，成功自主研發減除白血球關鍵技術，帶著2名博士生創業成立普瑞博生技股份有限公司，成立5年來如今擁有1.42億元資本額更是準興櫃公司，是科技部推動「萌芽計畫」與「育苗計畫」以來，第一間公開發行的校園企業，成為校園扶植新創成功典範。

普瑞博生技將於11月5日登錄興櫃，創辦人張雍與總經理陳彥文、鍾政峯為師生關係，在中原大學支持的研發平台與創業輔導下，逐步在化學生技醫療產業嶄露頭角。張雍投入生醫薄膜應用領域逾15年，率領研發團隊於2012年申請科技部「萌芽計畫」補助，率先完成減白過濾原型器，2015年透過科技部「育苗計畫」補助，成功將原型器推進試量產階段，並配合計畫要求將技術帶入市場。

他說，普瑞博開發出「抗凝血型白血球減除過濾器系列產品」為目前全世界過濾速度最快的減白過濾器，一袋血只需要7分多鐘就能減除血液中99.9％以上的白血球，可縮短血液接觸時間、提升紅血球活性，以精準濾除人體血液中的白血球，大幅提高輸血安全。

「研發是一條漫長的路，創業更需要十足的勇氣」，張雍說，他以化工背景帶著學生研發自製生產所需機具，從生產線到廠房建置一手包辦，擁有40多項專利的他，把大部分專利都授權出去，相信如此一來好的技術才能成為產品，帶動產業發展。他也鼓勵學生運用專業知識去做些有利於國家社會的技術，過程雖然辛苦，但在解決當下就會產生「價值」。

中原大學表示，普瑞博生技發展國內自主之血液過濾核心技術，努力深耕台灣醫材產業競爭力，曾獲2016年「第13屆國家新創獎」—「初創企業獎」及2019年經濟部中小企業處「破殼而出績優企業」等獎項肯定，是校園創業成功最好實例。中原大學多年來落實「學用合一」、將創新創業教育向下扎根，為發揮科技研發、人才培育及產業加值三贏綜效，積極協助師生將研究技術商品化、事業化，期能成為創新創業大學之典範。