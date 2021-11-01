巴西媒體今天報導，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的維安小組據傳對報導他出訪羅馬參加20國集團（G20）高峰會的巴西記者施暴。

路透社稱現場影像顯示，波索納洛在G20備受冷落，沒有在特雷維噴泉（Trevi Fountain）前與各國領袖合影；走在羅馬街頭則隨時遇到砲轟他國內防疫不力的批評者，罵他放任疫情肆虐使弱勢族群暴露於巨大危險，與「種族滅絕」無異。

長久以來波索納洛一直指控這些記者不僅對他不公平，還發布假新聞。

巴西迄今通報逾60萬人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），病故人數僅次美國高居全球第2。波索納洛始終質疑疫情嚴重性，反對防疫封控措施，還帶頭散播疫苗不實訊息、鼓吹未經證實的療法，巴西參議院的小組先前建議以危害人類罪等9項罪名起訴波索納洛。

巴西「環球日報」（O Globo）報導，環球電視台（TV Globo）記者蒙泰羅（Leonardo Monteiro）詢問總統今天為何沒參加任何G20活動後，波索納洛的維安人員不僅動手推人，還朝他腹部打了一拳。

巴西媒體UOL記者柴德（Jamil Chade）拍攝的一段影片顯示，維安人員推擠媒體記者，波索納洛的支持者則對記者高聲辱罵，場面一片混亂。

目前並不清楚這些維安是巴西本國單位還是義大利方面派的人。

巴西總統辦公室還沒就攻擊記者事件回應，也沒說明為何G20領袖照片裡沒有波索納洛。G20公關團隊也還沒答覆媒體相關詢問。

環球電視台在聲明中說：「環球電視台強烈譴責在羅馬攻擊旗下記者蒙泰羅和其他同僚的舉動，並要求對相關責任進行全面評估。」

自美國前總統川普競選連任失利後，前陸軍上尉出身的波索納洛，國際支持度已然減少；他對COVID-19、疫苗和環境問題持懷疑論，使他在國際舞台幾無朋友。

在柴德拍攝的一段影片中，當全球領導人在一旁閒聊時，波索納洛卻與義大利服務人員交談了一會兒。

巴西智庫吉杜里奧瓦加斯基金會（Getulio Vargas Foundation）國際關係教授史圖恩克（Oliver Stuenkel）推文：「當世界各國領袖聚在一起閒聊時，波索納洛獨自一人在G20會議廳裡晃來晃去的影片令人不忍卒睹，但這充分反映巴西國際地位的崩壞。」