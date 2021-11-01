鳳凰旅遊董事長張巍耀(截自國政基金會直播畫面)

國政基金會1日舉辦《外人勿入？邊境嚴管對台灣的衝擊》座談會，旅遊業者表示旅遊業是此次疫情海嘯第一排，政府卻未做過任何努力去放寬邊境管制，「旅遊泡泡」也因社會氛圍而推不動；製造業者則表示缺工嚴重，「訂單紅，出貨黑」，再不放寬外勞入境，好不容易盼來的中美貿易戰轉單潮，可能得轉給東南亞。

鳳凰旅遊董事長張巍耀說，旅遊業是此次疫情海嘯第一排，歐美有疫苗護照或是其他重啟邊境機制，但很遺憾台灣政府各部會還是以指揮中心為審核單位，主管旅遊業的觀光局位階低，很難替旅行業者發聲。

張巍耀說，現在說入境住防疫旅館14天，其實是扎扎實實的15天，因為入境第1天到第2天算1天，回家還要自主健康管理7天。防疫旅館費是很大支出，即便未來再放鬆，也會降低觀光誘因。政府說觀光立國，卻沒有看到政府做過任何努力去放寬邊境管制，所有項目停擺，不像日、韓、新加坡、泰國或歐美國家，國與國對談旅遊泡泡，像澳洲和新加坡兩國不用檢疫，旅行業非常羨慕。

台灣雖有帛琉泡泡，但是社會氛圍是把去過旅遊泡泡的人當成「重點關切對象」，上班族去帛琉回來，老闆會要求請年假、事假；小孩隨團出遊回來，老師會要求不要來上學，張巍耀說這就是歧視，導致旅遊泡泡推行失敗。

疫情影響入境，也影響出境，台灣旅行社4千家，9成做出境旅遊，但現在禁止出境已經1年多，到明年春節就整整2年，旅行業養了很多家庭，很多人只能改行開計程車、做外送甚至回家啃老。張巍耀說服務業是非常弱勢的族群，很多統計數字，檯面上看到都是冰山一角，實際數字都是好幾倍，所以最近看到軍公教調薪，也讓他們很羨慕。服務業也許不像電子產業是台灣經濟火車頭，但影響人數不可小覷。

新呈工業總經理陳泳睿表示，現在很缺工，業內自嘲是「訂單紅，出貨黑」，常被客戶叫去罰站。年初時因為中美貿易戰轉單來台，陳泳睿5月申請外勞，結果隔周本土疫情爆發，外勞進不來，他本想說封城之後很多服務業失業，可以找他們來補外勞缺口，沒想到半年來應徵幾十人，也走掉幾十人，有人做半天就走，主要是服務業的工作型態是有尖峰、離峰，不習慣工廠「長時間做同樣動作」的模式。

那麼是否可以找台勞？陳泳睿苦笑，半年來已經加薪2次還是找不到人，且成本增加，客戶不買單，加上物價每周漲價，再下去無法生存。其他方法包括自動化，但不是所有產業可以自動化，且台灣加工通常是是少量多樣，很難自動化；再加上台灣很多自動化產業，除了工具機，都移到對岸去了，新呈工業做的是軟質的線材，也無法使用無法工具機。

是否考慮數位轉型？陳泳睿說他們不但有做，他最近還得了相關獎項；但是上下游沒有數位轉型，也沒用。

陳泳睿說，台灣防疫做得不錯，是否可以向已經準備好了的國家申請外勞？申請外勞要花好幾個月，不是今天申請、明天立刻來，政府要給產業曙光，否則好不容易盼來的中美貿易戰轉單潮，可能要因為缺工而把機會讓給東南亞。