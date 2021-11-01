瑞昱(2379)法說過後，有6家外資對其出具最新研究報告，各家外資多空看法各異，其中有樂觀的美系外資重申「買進」評等，將目標價由655元調高至693元，但2家日系外資則均調降目標價。

瑞昱第三季營收289.55億元，季成長12.1%、年成長29.2%；單季淨利48.88億元，季增加13.5%、年增加94.8%；單季每股獲利9.57元，單季毛利率為52.6%，相較第二季成長2.2個百分點、相較去年同期成長11.2個百分點；瑞昱累計前三季每股獲利達23.98元。

日系外資表示，瑞昱第三季每股收益達到9.57元，符合市場預期，但毛利率進一步提高至52.6%，主要是因產能供應緊張，帶動高毛利率產品比重提升，雖然瑞昱沒有提供具體的第四季毛利率預估，但公司所釋出的訊息認為，只要代工產能不足繼續，則產業仍然是賣方市場，瑞昱的毛利率將保持不變，但客戶端確實有抱怨漲價問題，但價格是由市場供需所決定，現在看到供需不平衡狀況恐一路延續到明年上半年，2022年對WiFi 6、車用乙太網、網絡和PC的展望依舊樂觀，其中WiFi 6更將在2022年明顯增長，並預計WiFi 6的滲透率將從2021年的20~30%成長到2022年的50~60%，整體來說，維持瑞昱買進評等、目標價由660元調降到600元。

另一家日系外資表示，瑞昱第三季營運表現優於預期，但第四季預估其營收將出現放緩，2022年消費性產品需求面臨放緩，但商用、汽車領域依舊強勁，且更強調WiFi 6的需求強勁，現階段將其目標價由620元降到575元、維持優於大盤評等。

美系外資表示，瑞昱第三季毛利率持續呈現上升趨勢，預計產能緊張狀況將延續到第四季，且商用、網絡以及汽車領域需求強勁，供不應求將維持一段時間，2022年看好的主要成長動能為交換機、藍牙、PON、STB、PC周邊設備和汽車乙太網，維持加碼評等、目標價566元。

第二家美系外資認為，瑞昱第三季實現了毛利率持續增長，且預計在明年上半年產能緊張延續下，產業依舊是賣方市場，不僅如此，瑞昱也看好Wi-Fi 6在PC和路由器中的滲透潛力將在明年大幅增長，故維持目標價590元、評等加碼。

第三家美系外資表示，儘管市場擔心個人電腦出貨量下降將延續到明年，但瑞昱表示他們品牌客戶的反饋是仍然相當積極，預計出貨量將持平或略有下降，此也符合英特爾最近的評論。供應方面，瑞昱預計產能吃緊持續到2022年，目前仍是賣方市場，這意味著瑞昱將能夠轉嫁成本以反映成本上揚，因此，相信瑞昱的利潤率在明年持續維持高水位，將瑞昱目標價由655元調升到693元、維持買進評等。

另外，還有一家歐系外資重申「中立」評等，目標價由525元調高至550元。