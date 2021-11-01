LED整合大廠富采（3714）今年第二季以來受惠於Mini LED量產出貨、營收走高，預料第三季獲利維持高檔，今年成立首年即可獲利；明年隨著Mini LED持續商品化且需求看旺，有利公司業績持續增長。

富采為蘋果Mini LED主要供應鏈，隨著蘋果將Mini LED背光導入平板、筆電，加上公司擴產，持續增加公司業績動能。

富采第三季營收續增，法人估公司單季EPS仍有1元水準；展望第四季為傳統淡季，但整體下半年獲利仍佳。今年全年EPS上看2.6元，明年預計續拚兩位數成長。

富采表示，明年Mini LED市場的數量，與今年相較應該會有倍數或數倍成長，目前已有筆記型電腦、平板電腦、電視等客戶導入Mini LED背光設計，預估明年搭載Mini LED背光滲透率提升，也將加速擴展到顯示屏、車用等應用。富采亦預計明年持續擴充Mini LED產能以因應市場成長需求。

富采董事長李秉傑日前指出，明年Mini LED市場需求數量跟今年相比，應會有倍數成長，產能不足的問題會比產能過剩的想像嚴重許多。今年Mini LED占富采總營收比重約20%-25%，預估Mini LED明年比重有機會達到30%。

因應市場需求，富采明年在台灣和大陸兩地工廠都有擴產計畫，初估明年Mini LED產能會比今年倍增。

富采第三季受惠Mini LED出貨量成長。整體第三季營收103.29億元、季增10.29%，前三季營收約265.7億元。近期外資持續買超，帶動股價一路向上。