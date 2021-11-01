台南市政府交通局搶搭電視夯劇熱潮，與大台南公車故事館合辦「公車輕旅行」系列活動，希望讓公車遊程增添「戲劇性」，首場推出「棕幹線—斯卡羅之150年前府城風貌與鹽水老街探巡之旅」行程，讓民眾在悠閒玩樂中，還結合知性學習的深度旅遊，獲得不少人歡迎；緊接著，第2場次即將於13日推出的「黃6、黃6-1─俗女養成記之菁寮無米樂輕旅行」，也歡迎報名。

交通局長王銘德表示，公車是貼近庶民生活的交通工具，也適合遊客認識路線上的人文歷史發展歷程。位於麻豆轉運站二樓的大台南公車故事館，不僅有實物展品介紹台南公車的歷史演進，也展示近年公共運輸改革的成果。為更貼近民眾生活，故事館近期還舉辦一系列的公車輕旅行活動，透過實際帶領民眾搭乘公車深度旅遊，鼓勵多加使用公共運輸，並推廣公車輕旅行風氣。

王銘德指出，第一場公車輕旅行活動，故事館揪民眾作伙一起搭上「棕幹線」前往鹽水，穿梭月津老街巷弄，悠閒漫步橋南老街、親水公園、永成戲院及鹽水武廟等知名景點，並透過在地導覽員的深度講解，讓民眾了解鹽水地區的過往風光及文化歷史。

行程的後半段，更特別安排因電視劇《斯卡羅》火紅、目前僅開放團體預約參觀的岸內糖廠影視基地，讓民眾得以一窺當時最熱鬧的府城風貌，並由基地工作人員帶來精彩的導覽講解，參與民眾都直呼「太讚了！」

台南市公共運輸處也說，公車輕旅行系列活動還有3個場次，第二場次將於13日推出「黃6、黃6-1─俗女養成記之菁寮無米樂輕旅行」，只要上「大台南公車故事館」FB粉絲專頁，就可以輕鬆查詢相關資訊及完成報名。