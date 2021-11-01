秋冬巧克力銷售旺季到，統一超（2912）7-ELEVEN一年一度的巧克力大賞3日起甜蜜登場，整合線上i預購平台、線下6200家門市與近50家果子屋專區，精心挑選超過15國、26大知名品牌、56款節令限定巧克力，門市指定品項享有最低3件75折。

7-ELEVEN表示，「巧克力大賞」12年來觀察每到10月天氣轉涼、巧克力關聯性商品銷售跳躍式成長40％，平均一年吸引6000萬人次到店購買，近年來更觀察到吸睛造型包裝、創新豐富食感、高濃度可可含量為巧克力秒殺熱賣的3大趨勢。此外，2020年起首推果子屋全新複合專區，專區最受歡迎的「轉轉糖果」提供隨意選、隨意轉的DIY服務，近期更嘗試引進高價值巧克力廣受好評、提升單店類別業績成長近1成。

7-ELEVEN巧克力大賞今年特別針對線上購物平台i預購，引進市場少見、高價值、送禮自用兩相宜的節令新品，像是為生活增加儀式感的限量「Tonys Chocolonely聖誕倒數月曆巧克力」，歲末年終交換禮物必買的「義大利索卡多富貴花鳥巧克力禮盒」，派對分享必備的「麥提莎麥芽脆心黑巧克力歡樂桶」，精選8大國家、10大品牌巧克力精品禮盒，提前為接下來聖誕節送禮暖身。