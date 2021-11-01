日本眾議院大選昨天落幕，首相岸田文雄在所率領的自民黨取得國會「絕對安定多數」席次後，將於明天上午啟程前往英國出席COP26。這是岸田今年10月初上任以來首度出訪。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）於10月31日至11月12日登場。這場重要峰會是自1995年以來，世界領袖第26度齊聚一堂，共同應對全球暖化的問題。

日本讀賣新聞報導，岸田明天上午將前往蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）參與COP26。預料岸田將在領袖層級會議中發表演說，表明日本主導全球因應氣候變遷對策的決心等。

岸田也正協調與英國首相強生（Boris Johnson）會談，正式啟動領袖外交。

每日新聞報導，岸田昨天在電視節目上說，氣候變遷及地球暖化問題是全球人類共通課題，日本必須善盡自己的責任，「我也希望能夠出席」。

至於出訪美國，岸田說，日美關係是日本外交主軸，希望盡可能早日赴美訪問，實現雙邊領袖會談。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1101101