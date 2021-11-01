小魏演唱會邀請魏如昀當嘉賓一起合唱。（小魏工作室提供）

小魏魏嘉瑩日前在華山Legacy舉辦了兩場《你好嗎？》新專輯首唱會，嘉賓分別是魏如昀和理想混蛋雞丁。第一天請來好久不見的魏如昀登場，兩人合唱〈勇氣〉，兩人也首度合作〈聽見下雨的聲音〉。第二場則是最近也推出個人新作品的理想混蛋雞丁，小魏稱理想混蛋雞丁是「性感歌手」，因為之前拍攝MV時，理想混蛋雞丁有在現場教小魏如何擺拍照POSE，兩個人難得在舞台上合作，立刻來一段「秀性感」，引得大家笑聲連連。

除了首度現場呈現〈要怎麼告訴你我多喜歡〉之外，更合作了〈不完美不後悔〉〈不是因為天氣晴朗才愛你〉。魏嘉瑩和理想混蛋雞丁很談得來，兩人在台上放開了演出，Arrow Band奏什麼都可以接唱，理想混蛋雞丁笑小魏「根本點歌王」，小魏也承認「我真的很好控制」，索性開放現場觀眾點歌的結果就是：加碼演出〈刻在你心底的名字〉〈熱情的沙漠〉，雖然都是短短的一小段，現場氣氛熱烈歡樂到極點。

這兩年因為疫情讓小魏有感而發，將許多對照的思考及想法等融入在創作當中，不管是生死、成長、工作會遇到的狀況等，最近她特別能體會「想念」的感覺，小魏有感而發的說：「能夠與歌迷再度面對面，看得到每個人臉上的表情，一起尖叫、一起合唱、一起歡笑、一起跳〈東東路〉，真的令我非常感動。」

台北場結束後，接下來11／13（六）魏嘉瑩和Arrow Band將前往台中Legacy舉辦這場『你好嗎？」專輯同名演唱會。