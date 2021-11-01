國政基金會產業暨新創中心召集人簡榮宗(截自國政基金會直播畫面)

台灣預防醫學學會理事長陳宜民(截自國政基金會直播畫面)

國政基金會1日舉辦座談會談重啟邊境，專家表示最快本月底，最慢耶誕節前有7成民眾打完2劑，現在正是談邊境開放的好時機；台灣應該緩步開放邊境管制，「與病毒共存，不是一昧追求加零！」

國政基金會產業暨新創中心召集人簡榮宗表示，目前台灣規定持居留證的外籍人士才能來台，且來台之後還要在防疫旅館關14天。從邊境管制光譜來說，台灣是最嚴格的禁止外國人入境，全球只有7％國家如此；次嚴的是開放低風險國家入境，打完2劑免檢疫，泰國今天起實施；接著是不限國家，打完2劑5到14天檢疫就可入境；最寬鬆是像美國，不限國家，打完2劑加上核酸檢測就可免隔離。

簡榮宗說，台灣的邊境管制造成觀光旅遊停擺、工廠缺工、外國專家來不了。像法國在台協會就表示，無法引進外國專家，延宕離岸風電進程；歐盟認為會阻礙來台投資商機；新加坡駐台北商務辦事處憂心會停止雙向交流。此外目前看來科技業接國外訂單，情況大好，但是內需服務業卻慘兮兮，根據主計處統計8月薪資，展場、遊樂園、健身中心等減薪1成以上。

簡榮宗說，基金會的訴求是台灣緩步開放邊境管制，「與病毒共存，不是一昧追求加零！」很多國家已經這麼做：除了前述泰國之外，新加坡10月已允許一些國家入境免隔離，總量管制每天不超過3000人；南韓10月上旬、美國11月上旬，外國人打完2劑就可入境免隔離。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民說，去年台灣防疫做得好，很多外籍藝術人士來台表演，台灣也引以為傲；今年情況翻轉，台灣不准外籍人士入境，所以今年獲得蕭邦音樂大賽首獎的加拿大華裔鋼琴家劉曉禹選擇去日本表演而不來台灣，因為日本防疫泡泡只要隔離3天，台灣還是14＋7。 美國媒體彭博日前公布最新「全球防疫韌性排名」，台灣節節敗退。外國人進不來，需要出國學術或商務活動的民眾，一想到回來要關14天，也不想出去。

陳宜民推估疫苗第2劑普及率，以最佳速度每天打30萬劑來算，11月29日可達7成；另有其他網站以最近7天每天打22萬劑來算，12月10日可達7成；就算最悲觀的最近30天每天打16萬劑來算，12月23日可達7成。換句話說，最快本月底，最慢耶誕節前有7成民眾打完2劑，耶誕節有很多商機，春節很多民眾想返鄉，因此現在正是談邊境開放的好時機。雖然有突破性感染，但民眾也比較不會擔心，因為台灣準備了單株抗體，也訂購了默克口服藥物。