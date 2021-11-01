美國歌壇超級天后瑪丹娜(Madonna)，不但具有重大時代意義，如今63歲的她，出道近40年仍活躍於樂壇、時尚界，且仍是引領潮流的叛逆巨星，而以大膽革新為個人特色的她，最近與雜誌攜手迎接新挑戰，拍攝了一組全新裸身辣照，不料其中一張照被懷疑是在褻瀆已逝巨星瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)，挨轟實在太不尊重。

瑪丹娜無論是出專輯、開演唱會還是出席典禮活動，穿搭造型一向很有個人想法，一直以來都是外界關注焦點，而她這回與知名時尚雜誌《V Magazine》合作，以性感女神瑪麗蓮夢露作為主題裝扮，登上了雜誌封面，雖然夢露造型早就被眾多人仿效翻拍，但瑪丹娜版的夢露look，仍在一代豔姬的指標性模樣中，成功摻入她的狼性女王DNA。

但引起話題的，不是一頭金捲髮的封面美照，而是其中一張躺床背影照，照片中瑪丹娜全裸上場，身上僅有網襪、高跟鞋以及香檳色長手套，瑪丹娜頂著夢露造型趴倒在床上，十字架長項鍊垂在後背中央，這張未露臉背殺照卻讓不少人聯想到當年瑪麗蓮夢露全裸死在自家床上的畫面，因此感到不舒服，直呼瑪丹娜拍這張照片不妥當，甚至不尊重。

一代豔姬瑪麗蓮夢露的死因，至今仍備受爭議。(圖／達志提供)

瑪丹娜的裸身背殺照引發爭議，甚至有網友覺得這組辣照畫面唯美，有美化輕生行為的疑慮，消息曝光後，為瑪丹娜拍攝這組照片的攝影師Steven Klein忙出面說明，表示裸身躺床照的靈感，是來自於夢露的生前作品《The Last Sitting》寫真集，且並非模仿，而是想致敬夢露的美麗與悲劇結局。

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