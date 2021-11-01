台股11月起跑，儘管晶圓代工雙雄台積電（2330）、聯電（2303）、股王矽力-KY（6415）、千金股信驊（5274）等不給力，但中小型股吸引資金追捧、以半導體車電為尤，順德（2351）、界霖（5285）、德微（3675）等全面亮燈，市場信心回籠，作夢行情強強滾，加權指數受激勵，目前大漲99點，重返萬七，暫報17086點。

據第一金投顧晨訊指出，近期各家法說密集舉行，各家公司仍宣稱終端需求雖有不如先前狂熱，但產能仍是供不應求，顯示市場即便悲觀的第四季庫存調整，預期又要延後發生，因此，在第三季財報亮眼、先前的股價低基期，以及美股仍處於創高的情形下，台股近日上演強勁的反彈秀，可望站穩季線。

關鍵是隨著財報陸續公布後，台股即將進入財報空窗期和2022作夢的季節。第一金投顧認為，資金追捧的類股屬於2022年獲利將優於2021年的產業，車用、餐飲、電子標籤相關概念股將是市場主流。可留意車用晶片導線架、車用電池、車用半導體，以及餐飲、電子紙概念股等。