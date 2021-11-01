金門縣府「369來金旅遊送振興券、抽金牌」活動今天起跑，首支團體遊客來到縣定古蹟「清總兵署」。（李金生攝）

活動期間每位來金遊客可獲得300元旅遊振興券與1瓶防疫酒精，總共有6萬6000份，還有機會抽中純度99.9％的金牌。（李金生攝）

金門縣府「369來金旅遊送振興券、抽金牌」活動今天起跑，迎來首支兌領的台北團遊客。（李金生攝）

楊鎮浯縣長與遊客相見歡，開心邀請大家明年來看「金門大橋」通車。（李金生攝）

金門酒廠生產的防疫酒精具有收藏價值，遊客都好開心!（李金生攝） ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

觀光處提醒，自由行旅客在「清金門鎮總兵署」領取，團客20人以下也在總兵署領取，20人以上則由合格的旅行業者事先提出申請，縣府將由專人提供彈性領券服務。（李金生攝）

遊客有機會抽中99.9％以金門觀光大使水獺「阿特」結合奧運金牌選手「麟洋配」為設計圖案的純金金牌，共40面，每面10公克。（金門縣府觀光處提供）

縣府期待好玩、好吃的系列活動迎來新一波旅遊大潮水。（李金生攝）

金門縣府「369來金旅遊送振興券、抽金牌」活動今天起跑，首日就吸引大批團客和自由行遊客放送熱情，楊鎮浯縣長一早赴縣定古蹟「清總兵署」與蜂擁來到的遊客開心哈拉，期待好玩、好吃的系列活動迎來新一波旅遊大潮水。

楊鎮浯說明，縣府在疫情趨緩後搶先推出「金門369旅遊振興」活動，活動期間每位來金遊客可獲得300元旅遊振興券與1瓶防疫酒精，總共有6萬6000份，還有機會抽中99.9％以金門觀光大使水獺「阿特」結合奧運金牌選手「麟洋配」為設計圖案的純金金牌，共40面，每面10公克。

這項搭配「老兵召集令」、「海洋藝術季」與「芋頭季」、「風獅爺季樂高積木」、「野餐市集」等系列活動的觀光大計畫，短短幾天就吸引34支觀光團845人報名，預期隨著秋冬檔旅遊季來到，離島金門將湧現遊客人潮。

今天起跑首日，台北觀光團搶進城區著名景點「清總兵署」，來自桃園的劉姓、蔡姓夫妻表示，他們日前從楊鎮浯縣長臉書粉專獲悉金門推出369旅遊振興方案，覺得縣府真的很大方、貼心，領到的振興券要拿來買金門特產，讓自己開心一下。

觀光處提醒，自由行旅客在「清金門鎮總兵署」領取，團客20人以下也在總兵署領取，20人以上則由合格的旅行業者事先提出申請，縣府將由專人提供彈性領券服務。

楊鎮浯縣長表示，「揮別苦悶疫情，這個時候來金門玩，一定是最好的選擇!」縣府今天也由觀光處長丁健剛率團赴姐妹市台南，同步推介金門旅遊，未來將持續協調航空公司增加航班，迎接更多遊客來到。

「369來金旅遊送振興券、抽金牌」活動自2021年11／1起至2022年4／30止，每天早上8點30分至下午5點30分在「清金門鎮總兵署」提供兌領服務。金門觀光業者也搭配推出多項旅遊優惠方案。活動內容可上〈金門觀光旅遊網〉查詢。