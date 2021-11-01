温嵐（Landy）近年多在大陸發展，感情世界一直成謎，吳宗憲日前po出今年3月憲憲家族過往藝人齊聚K歌的影片，畫面中，温嵐與她身後的一名男子互動親密，還忘情回頭獻上一吻，顯見戀情已不是祕密。對於憲哥影片意外曝光「男友」，温嵐今（1日）大方認愛：「對的，交往中！不過，他是圈外人，也請大家多給我們一些空間，祝福我們。」感謝大家關注，並幽默表示：「憲哥就像我的爸爸、長輩，我想應該是兩個女兒都要嫁人了，所以他也很想把我嫁出去！」

據悉，温嵐參加完憲哥的這場聚會後不久，隨即前往大陸，傳除了錄製專輯，還排定10多場商演，粗估約上千萬元酬勞入袋。溫嵐2011年拍攝電影《賽德克．巴萊》時，與同為泰雅族人的田金豐假戲真做，戀情曝光後小倆口愛得高調，一度被拍到挑婚戒、為愛巢添購家具，但沒想到戀情維持3年多，就因聚少離多而分手；去年9月，溫嵐被拍到搭前經紀人安培的機車回自家豪宅，兩人戀情傳了多年，但温嵐始終堅稱單身不認愛，如今42歲的她傳出新戀情好消息，歌迷粉絲開心送上祝福。

温嵐睽違5年即將發行最新國語EP，主打歌〈早高瘋〉脫胎自流行語「早高峰」，形容每天上班時間塞車狀況；該曲主視覺驚人，温嵐索性用「黑到底」來詮釋交通黑暗期，變身為「黑珍珠」，將臉龐和胴體塗至黑得發亮，且她眼部、身上也點綴以七彩螢光，象徵尊重多元、尊重差異、更要包容彼此。對於「黑珍珠」造型，温嵐表示：「很瘋狂，也讓我玩得很過癮，光塗黑就要2小時，但出動5個人一起塗，卸妝時當下卸了2小時多，但回家後總共3天才清潔溜溜。」