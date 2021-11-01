億光（2393）受惠不可見光產品今年以來需求強勁，前三季營收年增2成；展望第四季，隨著需求續強及產品漲價效應，今年第四季營運可望淡季不淡，全年營運也將比去年持續成長。

億光董事長葉寅夫日前表示，在訂單需求和產品漲價效應支撐，今年第四季營運可望淡季不淡。他也指出，光耦合器產品應用快速成長，尤其用於電動車電源管理系統與充電樁相關領域的產品需求強勁，因應材料成本上漲，公司也調漲價格，預計第三季開始發酵，平均報價漲幅約10%。

隨著不可見光產品今年以來需求強勁，公司繼今年大幅擴產之後，明年預計再擴充50%產能。法人預期可望帶動公司明年業績維持10%以上成長幅度。

產品運用來看，目前Mini LED相關產品占億光整體營收比重約5%，預期明年Ｍini LED產品營收比重將再提升。車用產品包括車頭燈、車尾燈等照明產品，以及Mini LED背光、不可見光相關產品等，整體車用產品占其營收比重也約5%。

億光第三季營收達66.2億元，比第二季營收高檔67.6億元下滑約2%，比去年同期仍成長；預計第三季獲利亦有一定之水準。

億光今年上半年受惠於背光及不可見光產品兩大產品線需求都很強勁，營收及獲利同步比去年明顯成長，上半年歸屬母公司淨利10.66億元、每股盈餘達2.4元，比去年同期的1.02元倍增。

億光受惠於不可見光產品訂單暢旺及部分產品漲價，第二季營收達67.6億元、年增近20%，並創下近15季以來新高，單季毛利率再向上，單季淨利約6.08億元、單季每股盈餘約1.37元，為自2014年第四季以來單季新高。上半年營收約126.4億元、年增約24%，上半年營業利益13.19億元，年增約1.6倍，歸屬母公司業主淨利為10.66億元，年增約135%，每股淨利2.4元。