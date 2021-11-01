直播》美國捐150萬劑莫德納可混打？指揮中心最新說明

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中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為3例男性、2例女性，年齡介於10多歲至40多歲，其中5例分別自烏克蘭(案16523)、緬甸(案16524)、印尼(2例，案16525、案16526)、尼泊爾(案16527)入境，入境日均為今(2021)年10月29日。

指揮中心統計，截至目前國內累計39810044例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3962640例排除)，其中16417例確診，分別為1774境外移入，14589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。