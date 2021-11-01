反萊豬就不能加入CPTPP？ 趙少康一句話戳破盲點轟：民進黨不要混淆視聽

四大公投案將於12月登場，行政院長蘇貞昌日前表示，如果CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)的11個會員國都接受豬肉進口，「我們卻說我們不要，但我們還想加入，這就等於不可能。」此話一出，引發資深媒體人趙少康批評，「美國也沒有加入啊，所以那是亂講！」

蘇貞昌日前在立法院接受備詢時指出，開放符合國際安全標準的萊豬進口，這個做法不但是保護國人健康、符合國際科學標準，也要證明我們是遵守國際規範的國家，這樣才能進入國際經貿體系，「譬如CPTPP，這11個會員國也都接受豬肉進口，我們卻說我們不要，但我們還想加入，這就等於不可能。」

對此，趙少康10月30日接受《中天新聞》訪問時表示，美國也沒有加入CPTPP啊，所以那是亂講，蘇貞昌沒有搞清楚，且如果蘇是說我們吃萊豬越多、美國越高興，那說美國跟我們簽FTA還有道理，亂講一通，事實上我們開放萊豬也蠻久了，美國有簽什麼雙邊協定嗎？只有開始談，距離要簽還很久，什麼都沒換到，且台灣人沒有反對美豬，台灣人是「反對萊豬」，這兩個是有分別的，民進黨不要混淆視聽。