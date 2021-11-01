4大公投將於年底登場，對於總統蔡英文多次強調，政府沒有強迫人民吃美豬，國民黨直指根本是混淆視聽，強調台灣人民並不反對美豬，而是反對「萊豬」，國民黨立委賴士葆也批這是很要不得的烏賊戰術，政府為經貿利益犧牲人民健康，蓄意設下陷阱。

對於反萊豬公投，蔡英文昨與學生座談時說，進口美國豬肉，沒有強迫你一定要吃美豬，你可以吃也可以不要吃。賴士葆今（1）日在臉書指出，這是混淆美豬與萊豬很要不得的烏賊戰術，因台灣人沒有反美豬，台灣人是反對萊豬進口，更反對政府不肯標示萊豬，讓大家無法分辨之下就會吃到萊豬，這與強迫無關，這是政府為了經貿利益犧牲人民健康，蓄意設下的陷阱讓民眾無法閃躲，還要裝清純與無辜，且進口萊豬不標示，就是另一種形式的強迫。

反萊豬等四項公投將於12月18日舉行。（資料照片）

賴士葆也提到，四大公投有兩個議題是與能源和環保有關，全球氣溫暖化帶來的極端氣候傷害，是全世界都在關注的問題，10月31日，上百位世界領袖出席在英國舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次會議（COP26），大家關切全球暖化問題，希望此次會議達成控制在1.5度C、還有確保世紀中達到淨零碳排以及確保人類社群和自然棲地。

台灣一直希望與國際社會同步，蔡英文承諾要達成2050淨零碳排目標、2025實踐非核家園，賴士葆質疑，現在再生能源只有6%，只能倚靠更多的煤和天然氣，三接天然氣在藻礁地也牴觸國際社會要保護自然棲地的目標，要如何減碳，且要達到淨零排碳，又要穩定的供電是彼此乎相矛盾，屆時經常性的停電恐是常態，只是現在亂開能源規劃支票的政客早已下台，後代子孫只能承接這樣的惡果。

至於副總統賴清德說，為政黨利益傷害國家的政黨一定不能支持。賴士葆認為，這樣的論述不巧把箭射向自己了，非核家園實踐的不就是民進黨的黨綱嗎？說的正是說明民進黨在四大公投的議題上，確實為政黨的利益傷害人民和國家，還要支持嗎？

看到行政院長蘇貞昌、賴清德下鄉公投開講，猛打抗中保台，賴士葆也說，真的欲哭無淚，四大公投明明就是民生、環保議題，硬是要牽扯政治議題，抗中保台變成民進黨的提款機，隨時隨地可以收割選票，這樣低估人民智慧，打成政黨對決，更是對不起當年與民進黨並肩作戰的環保團體。