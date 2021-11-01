3名男子於網路賣盜版日本成人片，違反《著作權法》遭判刑。（示意圖，達志影像/shutterstock）

就算是A片也受著作權法保護！詹姓、蕭姓與張姓三名男子，架設網站，以一片20元的價格販售盜版日本成人片，遭日本片商台灣分公司提告。新竹地院法官依違反《著作權法》侵害著作財產權罪，判詹男6月徒刑、得易科罰金18萬元；另外，蕭姓、張姓共犯各判6月徒刑、緩刑2年。

根據判決書，經來祥國際有限公司（日本成人片商集團台灣分公司）告發，警方查獲詹、蕭、張3名男子，架設「夢工場Dream DVD」網站，以每片20元代價販售盜版情色光碟，侵害來祥國際享有的商標權。

警方2018年4月持搜索票，分別前往詹男新竹住所及張男在新北工廠執行搜索，查扣有來祥國際有限公司向經濟部智慧財產局申請註冊取得名稱及圖樣的「NO.1 STYLE」、「MOODYZ」、「アイポケ」、「E-BODY」、「OPPAI」、「KiraKira」、「Madonna」之商標權的侵權片共2745片。

新竹地院依違反《著作權法》侵害著作財產權罪，判詹男6月徒刑、可易科罰金18萬元；另外，蕭姓、張姓共犯各判6月徒刑、緩刑2年。