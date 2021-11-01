巴鈺拍攝代言照，這姿勢讓她痠痛好幾天。（sNug品牌提供）

藝人巴鈺剛生完二寶，9月回歸主持工作，就意外收到知名機能除臭襪廠商代言邀約，起因是巴鈺懷孕期間隨手轉貼了一則為 1919募款的廠商義賣貼文，她不僅自己掏腰包購買防疫物資捐贈1919食物銀行，更大方轉貼分享，號召大家一起幫助經濟弱勢家庭，義賣廠商發現表示，因為此舉讓他們感受到巴鈺行公義無私慷慨善良的特質，與品牌形象非常契合，品牌便主動登門邀約代言。

敬業的巴鈺，當時才剛坐完月子就積極協助代言拍攝，她回憶拍照當天，因剛出月子中心不久，身心都還在調整，慢慢適應回到工作狀態，「其中有一張照片的動作是我要用核心肌群的力量撐住，把頭跟腳抬高，腿伸長，然後開心表情，那張照片真的挑戰很大，我感覺身體不是我的，拍完後好幾天全身痠痛得不得了，但是當下工作氣氛非常開心，拍出來的成果也超好，一切都很值得」。

目前巴鈺已開始回到工作崗位，也很享受照顧兩個寶貝的生活，不過同時照顧二個寶貝真的加倍辛苦，也加倍甜蜜；「恩雨現在3個月大，半夜要喝奶，一開始她一哭，哥哥也會被嚇醒，然後全家就一起在客廳陪妹妹喝奶，把拔餵奶、我擠奶、哥哥睡沙發、妹妹喝奶。從月子中心剛回到家的兩周，我們都是過這樣的生活」。現在半夜則是巴鈺跟老公輪流照顧，老公上半夜、巴鈺下半夜，「有時候餵奶餵到一半，女兒拉屎，屎從尿布默默溢出來，我們的衣服全沾到；有時候把女兒哄睡了，正要去煮點東西吃，煮到一半哭聲又響起來，只好關火先顧小孩，這樣來來回回幾次，午餐都變成午晚餐了。」

說起甜蜜的部份，是女兒很愛笑，「她很愛跟人互動，眼神一對到，她馬上燦笑，真的有夠療癒。而且哥哥非常非常愛妹妹，每天早上醒來、放學回家第一件事，就是找妹妹，逗她、抱她、親她⋯哥哥還要把他的玩具、心愛的小被被⋯都給妹妹。」

談起這次代言，巴鈺直呼與該品牌有種相見恨晚的感覺，因為他們MIT深耕台灣15年，創辦人夫妻為人父母真摯誠懇，雖然只是做襪子，卻秉持 著呵護家人雙腳的精神，實實在在的把一雙襪子做好，如果早點認識，真的可以讓她的雙腳少走很多冤枉路，「以前做行腳節目，一出國就是半個月，那時候為了輕裝出行，一雙襪子都穿個3、4天才換，有時候到又濕又熱的國家拜訪當地人，進門都不好意思脫鞋，因為實在太臭了！」後來她自己試過，連續一個禮拜穿同一雙代言的sNug襪子，就是要看腳腳到底有沒有臭，「驚訝地發現，真的不臭！現在我們全家人，包括我爸爸，都只穿他們家的襪子，真的是穿過就回不去了」。

此外，巴鈺也深受該品牌長期支持社福單位幫助社會弱勢需要的經營理念而感動，適逢品牌15周年感恩節，sNug廠商特別以熱心公益的巴鈺為號召，推出「給足呵護伴你成長」公益計畫，與LINE超人氣明星柴語錄合作推出「柴語錄 彩繪除臭襪禮盒」，每盒399捐出300元捐贈伊甸基金會作為遲緩兒早療經費。