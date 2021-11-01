立法院經濟委員會今(1)日審查農委會及所屬單位預算，農委會111年度預算編列1485.12億元，較去年1369.99億再增115.13億(8.4％)，以法律義務支出735.23億元(49％)居多，其次依序為一般性支出469.69億(32％)、公共建設支出237.51億(16％)、科技發展支出42.69億元(3％)。
根據農委會111年度歲出預算編列顯示，法律義務支出有735.23億元，占總預算一半(49％)，按照佔比多寡依序為老農津貼454.81億、彌補農保虧損34.39億、補助農田水利作業基金22.29億、農民退休儲金政府提繳21.07億、撥充農業天然災害救助基金17.11億、農民參加農保補助15.90億元、漁船用油補貼10.16億元、獎勵休漁基金3.86億元，整體較去年減少17.69％。
一般性支出469.69億元(占32％)，較去年406.16億元增加63.53億，雖然減列遠洋漁業永續發展-落實責任漁業消除非法漁撈計畫1.28億，但其他項目均有增列，其中增列最多的是「農產品受進口損害基金」39.86億，即去年「科學人」雜誌臉書粉絲團刊登具爭議的萊克多巴胺豬肉廣告預算來源，當時監察院即要求農委會應以專項編列預算相關，並確實改正。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。