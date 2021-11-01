農委會主委陳吉仲今日出席立法院經濟委員會審查農委會及所屬單位預算，並備質詢。

立法院經濟委員會今(1)日審查農委會及所屬單位預算，農委會111年度預算編列1485.12億元，較去年1369.99億再增115.13億(8.4％)，以法律義務支出735.23億元(49％)居多，其次依序為一般性支出469.69億(32％)、公共建設支出237.51億(16％)、科技發展支出42.69億元(3％)。

根據農委會111年度歲出預算編列顯示，法律義務支出有735.23億元，占總預算一半(49％)，按照佔比多寡依序為老農津貼454.81億、彌補農保虧損34.39億、補助農田水利作業基金22.29億、農民退休儲金政府提繳21.07億、撥充農業天然災害救助基金17.11億、農民參加農保補助15.90億元、漁船用油補貼10.16億元、獎勵休漁基金3.86億元，整體較去年減少17.69％。

一般性支出469.69億元(占32％)，較去年406.16億元增加63.53億，雖然減列遠洋漁業永續發展-落實責任漁業消除非法漁撈計畫1.28億，但其他項目均有增列，其中增列最多的是「農產品受進口損害基金」39.86億，即去年「科學人」雜誌臉書粉絲團刊登具爭議的萊克多巴胺豬肉廣告預算來源，當時監察院即要求農委會應以專項編列預算相關，並確實改正。