柴男帶孫子搭輕軌遺失手機，捷運警察隊協助柴男找回手機，柴男在官網留言感謝。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名柴姓男子上個月30日帶著3歲孫子搭輕軌遊玩，下車時將哀鳳手機遺忘在列車上，正當祖孫2人徬徨無助之際，剛好捷運警察隊巡邏警車經過，柴男見到曙光，趨前攔下警車告知窘境，警方隨即聯絡高捷行控中心，15分鐘後哀鳳即順利送到柴男手中；柴男感激之餘，事後在捷警臉書官網留言：「有你們真好」。

高雄捷運警察隊表示，65歲的柴姓男子上個月30日上午帶著年僅3歲的孫子搭輕軌旅遊，祖孫倆在「籬仔內站」C1站下車後，柴男才發現自己將隨身攜帶的哀鳳10的手機遺留在列車上的座椅上忘了拿，正當一籌莫展時，正好看到捷警巡邏警車經過。

柴男當下抱起孫子，攔下警車求助，警方獲悉後，先以巡邏車將柴男和小男童載往「輕軌機廠站」C37站 的「輕軌行控中心」，透過「輕軌行控中心」通報列車司機員，10時35分許，由「凱旋公園站」C32站的車站保全人員上列車尋獲手機，並送至「輕軌機廠站」交給柴男。

柴男為感謝捷警協助，在捷警臉書官網留言，敘述哀鳳遺失又找回的經過，對警方和高捷行控中心表達「除了感謝還是感謝，有你們真好！」。