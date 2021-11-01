向來看多美股的富國證券Wells Fargo Securities分析師Chris Harvey近期針對美股後市發表看法，他認為，標普500指數將在年底前達到4825點，但漲勢無法延續至明年，尤其第二季美股可能會受到升息、通膨、經濟成長減緩等利空因素衝擊，可能因此出現10%左右的回檔。

CNBC報導，這兩年新冠肺炎疫情期間，聯準會實施低利率的寬鬆貨幣政策，使得股市未受到疫情嚴重衝擊，企業獲利反而因供應鏈緊繃而成長，帶動美股不斷上攻，不過聯準會已預告可能在年底前縮減每個月的購債規模，並加快腳步往升息目標邁進，引起市場擔憂股市將因此受到影響。

對此，Chris Harvey警告，今年的漲勢很難延續到明年，尤其第二季的波動會更明顯，主要是聯準會變得更加鷹派、經濟成長趨緩及美國中期選舉的不確定性將產生阻力，可能導致美股出現10%左右的回檔。

Chris Harvey補充說道，「我討厭這麼說，但我還是得說，可能會是一種“五月賣股走人”的策略，尤其當你進入春末夏初的時候，真的需要再更堤防一些才比較合適。」

儘管如此，Chris Harvey還是認為，年底前標普500指數有機會攻上4825點，「強勁的經濟基本面、優於預期的獲利、較低的資本成本與大量的場外資金，這些都是推動股市繼續上漲的原因。」

上周五標普500指數收在4605.38點，上漲8.96點（或0.19%），道瓊漲89.06點（或0.25%）收在35819.56點，那斯達克指數收在15498.39點，漲50.29點（或0.33%），費城半導體漲12.44點（或0.36%）收在3451.27點。