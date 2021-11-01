梁靜茹原訂6月12日在高雄巨蛋舉辦「202020 當我們談論愛情-梁靜茹」世界巡迴演唱會，由於疫情影響無奈延期，她這個月中將先飛美國舉辦三場演唱會，結束後隨即返台隔離；梁靜茹啟程前今（1日）捎來好消息，宣布高雄演唱會確定2022年2月26日舉行，門票將於11月21日重新啟售。

梁靜茹日前公布11月下旬將在美國舉行3場「情歌本格派」音樂會，消息曝光後不少粉絲留言「什麼時候高雄呢」、「期待高雄巨蛋」，堅持等她開唱的滿滿心意，讓梁靜茹深受感動，主辦單位與場地、樂手等相關單位、人員多方協調，今敲定明年2月26日將在高雄巨蛋登場，梁靜茹得知消息後，心情無比雀躍，除了感謝大家耐心等待，她也會在接下來幾個月把自己調整到最佳狀態。

梁靜茹表示，疫情升溫期間，有段日子她感到很恐慌，擔心自己沒有工作，也怕歌迷朋友忘記她，胃口變差、也經常睡不好，後來推出《時光隨想・三日思》EP，她告訴自己要重新找回生活的平衡狀態，心裡想著，美國的演出邀約就來了，且明年也終於要首登高雄巨蛋跟大家見面了。梁靜茹「202020當我們談論愛情」世界巡迴演唱會高雄站門票11月21日於KKTIX重新啟售。