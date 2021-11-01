為拚年底公投，國民黨30日發起夜宿凱道49天活動，台北市議員羅智強今在臉書表示，由於凱道夜宿活動的網路討論度蓋過總統蔡英文的5800萬豪華說明會，搞得那些綠營側翼、網軍和1450都快要活不下去，當然要無所不用其極地酸凱道夜宿活動。

羅智強今（11月1日）在臉書發文指出，凱道夜宿，網路討論度，直接蓋過蔡英文的5800萬豪華說明會，結果綠營側翼、網軍、1450大抓狂，真是快把他活活笑死。羅稱，那些綠營側翼、網軍、1450先笑他寒酸，的確，自己是寒酸，沒像民進黨那麼有錢，十幾億的大內宣密帳花起來毫不手軟，他所有的經費都是自己出書收入、朋友支持籌的，哪敢跟民進黨的闊氣相提並論啊！

對於綠營側翼、網軍、1450也笑說白天沒活動，羅智強痛批，那些人是腦袋有洞、還是不識中文啊，「夜宿」的「夜」有這麼難懂嗎？且自己白天還是有議會法案要審、選民服務要跑，那是一個市議員該做的工作，自己若真的白天在凱道坐一整天，那些舔朝廷的1450，難道不會罵他薪水小偷，或是嫌他只有晚上夜宿，沒有白天的活動？

羅智強直言，現在又笑羅智強凱道路權並沒有借完全，羅酸，1450的腦洞模式也不要開這麼大好不好？他宣布凱道夜宿計劃時就已經說過，有些天的路權並沒有申請到，會移到其他的地方夜宿，凱道沒有辦法睡，難道他不能去中正紀念堂或是立法院睡嗎？羅稱，事實上，這個禮拜六，他已經決定到高雄街頭夜宿並宣講公投，這個禮拜天，則決定去台南街頭夜宿並宣講公投；換言之，在借得到路權的情況下，以後周一到周五他會在凱道夜宿，周六和周日則到全台灣其他縣市的街頭夜宿，就是遍地開花、讓公投的議題烽火燎原。

最後，羅智強稱，還是要感謝那些側翼的「酸葡萄心理」，蔡英文5800萬的豪華說明會，被窮酸的羅智強的凱道夜宿直接打趴，蔡英文當然會不開心，蔡英文不開心，1450就減薪，為了荷包，當然要無所不用其極地酸他的凱道。羅譏諷，「怪只怪，我羅智強太吃的起苦、也太有創意，搞得1450快活不下去吧！大家說，是吧」！